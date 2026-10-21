«Челночная дипломатия» Вашингтона совершила новый виток. Один из двух главных ее участников, Стивен Уиткофф пообщавшись в Норвегии с киевским самозванцем, пожаловал в Россию, где был удостоен беседы с Владимиром Путиным.
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Дух минска был,, дух Стамбула был..Дух Анкориджа был.. теперь очередной дух ... Осло или еще како то .. опять скажет.... меня надули!! Кинули!!