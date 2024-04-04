Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми. Так, в Приволжском районе полицейские посетили воспитанников детского сада и провели с ними познавательное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.