24-летний разыгрывающий Шон Педулла был отчислен из «Хьюстона» перед началом регулярки, однако может быстро найти новую команду.
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