Мир не прост, совсем не прост. Нельзя в нем скрыться от бурь и грез...

Закон и ПорядокПолитикаМир не прост, совсем не прост. Нельзя в нем скрыться от бурь и грез... Простые слова, но как понятны нам, жителям ДНР. Восьмой год мы находимся под обстрелами всу (войска садистов убийц).Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКремлев ВладимирПочему не приняли Донбасс вместе сКрымом в состав России? Санкции были бы те же самые, но не пришлось бы иметь тысячи смертей невинных людей и многомиллионную помощь. Да и сейчас возможно. Нужна политическая воля. Но ее к сожалению нет или кто-то запрещает.Леонид РусиЗе-гномика на кол! Смерть укро-фашистам!вера курьянова (гончарова)Спасайте Донбасс!Елена КотеневаДонбасс-это Росиия!Держись Донбасс, Крым с Россией и Донбассом!ВБВадим БеловВ своё время на вопрос о присоединении Донбасса к России, Путин заявлял, что ему нужен не только Донбасс, но и вся восточная Украина. "А воз и ныне там".Igor SemirechenskiyНэ трэба нас дурыть, шановный, это Вы европейцам можете втирать, но мы-то знаем обусловленную колониальным гнётом особенность украинского национального характера, который в силу отсутствия опыта суверенной государственности привык оправдывать борьбой за независимость шкурное стремление подороже продать оную очередному благодетелю и любое предательство оного при стремлении к более выгодной продаже, а ещё и добиваться помощи со стороны, чтобы при неудаче самым свинским образом первыми от неё и откреститься, не так ли? Так что помощь России строго соразмерна решимости самих украинцев. И разве не Россия уже четырежды за свой счёт дарила государственность Украине в 1654, 1919, 1945 и 1991 годах, и разве Россия толкала оную под Турцию, под Польшу, Швецию, Германию, а теперь под США, ведь сами ложились в расчёте повыгодней продать свою нэзалэжнисть, чы нэ так? А уж что после 400 лет общего счастья и горя Украина за 20 лет польстилась на пиндосовские печеньки, то Бог им судья ещё и в этом Россию упрекать. Вот теперь уж пусть изволят сами и именно за свой счёт свою подлинную независимость выстрадать и свой грех предательства и неблагодарности перед Россией искупить, а там уж только и получат право не то что требовать, а хотя бы просить уважения у России: "Когда тебя предали, это всё равно, что руки сломали... Простить можно, но вот обнять уже не получается..." (Л.Н. Толстой), чы зрозумило? ВБВадим БеловВам бы не мешало сначала подучить русский язык, а затем уже выходить в "люди".Igor SemirechenskiyА то! Именно пример Новороссии сейчас и доказывает, что и в 1917 году идеи справедливости тоже рождались в народе: "Мы нужны народу настолько, насколько точно выражаем и делаем то, что сам народ сознаёт" (В.И. Ленин). Так что то, что сейчас происходит в Новороссии - доказательство врождённой в СССР привычки к справедливости, которую не в силах победить навязываемые извне людоедские либеральные и нацистские законы наживы и потреблятства, разве не так? И теперь, что и тогда, дело за партией, которая сможет точно выразить и реализовать ту меру справедливости, которая нужна народу и стране для выживания и развития. Ветхозаветные давно дороги пройдены, Но всем ли ясен их трагический урок, Что невозможно умереть за Родину Тому, кто обрести её не смог, Добром он не одарит этот мир, Лишь сеет зло, воздвигнув выгоду в кумир, Ведь и страна охлам Россией и подарена, Но как свинья неблагодарная И под пиндосов ради выгоды легла, И вред России нанесла, Теперь дрожат бандеровские вырожденцы, Им месть несут Донбасса ополченцы!", https://www.youtube.com/watch?v=EMvRdqG704cIgor SemirechenskiyПоскольку безликий трусишка "Вадим Белов" спрятался от меня в подворотню, вынужден отвечать оному здесь уже не для него, конченого майдауна, а для более вменяемых пользователей, чтобы не велись на его гнилую малограмотную пургу: "Увы, любезный, но пожалуй именно Вам следует изучить что украинский язык, то и украинский национальный характер, прежде чем поучать меня, коммуняку недобитого, с моими тремя высшими гуманитарными и половиной жизни, отданной Украине, чы зрозумило? Так что "Учись, сынок, науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни!", если хоть Пушкина-то в школе учили, а не бегали с уроков у интуристов жвачку клянчить, что и ныне забугорные печеньки на Майдаунах да Болотных... Комментировать
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