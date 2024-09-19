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РБК: власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

РБК: власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России.

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