РБК: власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России.
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