Польша не подаст иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в соцсети X, что новое правительство страны не собирается подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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