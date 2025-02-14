23-летний Болди – самый молодой игрок сборной США с 1991 года с 2 очками в матче турнира сборных под эгидой НХЛ

Форвард сборной США был признан третьей звездой матча с финнами (6:1). Представитель «Миннесоты» (23 года 314 дней) стал самым молодым американцем с 2+ очками в матче международного турнира под эгидой НХЛ (Кубок Канады, Кубок мира, Турнир четырех) с 1991 года.