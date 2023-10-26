Между «Геранью» и «Кубом»: новейший беспилотник-камикадзе «Италмас»

Владимир Путин осматривает элементы БПЛА производства компании "Аэроскан", 19 сентября 2023 г. На заднем плане видно крыло БПЛА "Италмас" На вооружение российской армии поступил очередной беспилотный летательный аппарат-камикадзе, предназначенный для нанесения ударов по удаленным объектам противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии