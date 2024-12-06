Хитрый мигрант изменил фамилию ради возвращения в Новосибирск

Карасукский районный суд признал виновным Джумаева Манаса в незаконном пересечении границы. Как сообщает следствие, ранее гражданин Узбекистана был выдворен из страны за нарушение миграционного законодательства, возвращаться ему запретили на 5 лет.
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