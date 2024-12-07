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Воронежские новости

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Пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя автомобилями в Воронеже

Пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя автомобилями в Воронеже

Инцидент случился накануне, в 18:30 на ул. Новосибирской. Предварительно, 56-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Вольво Трак» с полуприцепом нарушил безопасную дистанцию и столкнулся «Газелью» под управлением 42-летнего водителя.

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