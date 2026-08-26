Coinbase исключит из торгов 10 бессрочных фьючерсов 26 августа

Coinbase выводит из торгов десять бессрочных фьючерсов 26 августа 2026 года. Затронутые контракты касаются Memecoin (MEME), The Sandbox (SAND), Moonbirds (BIRB), Blur (BLUR), Katana (KAT), SPX6900 (SPX), Zora (ZORA), Axie Infinity (AXS), Gensyn (AI) и LayerZero (ZRO).
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