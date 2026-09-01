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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» отдаст Данзо «Сандерленду» в аренду с обязательным выкупом за 25 млн фунтов

Кевин Данзо перейдет в « Сандерленд » из « Тоттенхэма ».  Клубы достигли договоренности о переходе 27-летнего защитника на правах аренды с обязательством выкупа.

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