Международные соревнования по парашютному спорту прошли в Чечне

Соревнования по спорту, который всегда находится на высоте, состоялись в Чечне. В республику съехались более сотни экстремалов из Белоруссии, Казахстана и 18 регионов России, чтобы показать по-настоящему впечатляющие результаты.
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