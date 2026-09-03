Скафандр NASA для возвращения на Луну оказался слишком сложным, тяжелым и дорогим — теперь спешно создают его упрощенную версию

Упрощенный вариант скафандра — Sortie Suit — будет использоваться для высадки астронавтов на Луну в 2028 году NASA решило использовать более простой скафандр для первых высадок астронавтов на Луну, сообщает Ars Technica.
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