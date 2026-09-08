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Район Коптево

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Рок-клуб на улице Зои и Александра Космодемьянских зазывает музыкантов

Рок-клуб Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова объявил набор музыкантов. Здесь нужны гитаристы, барабанщики,вокалисты, звукооператоры, светотехники.

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