В храме в 1-ом Рижском переулке провели благотворительную акцию «Крылья Ангела»

В храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных в 1-ом Рижском переулке, дом 2, прошла творческая акция «Крылья Ангела», где дети из многодетных семей города Москвы рисуют своего Ангела-Хранителя.