В храме в 1-ом Рижском переулке провели благотворительную акцию «Крылья Ангела»

В храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных в 1-ом Рижском переулке, дом 2, прошла творческая акция «Крылья Ангела», где дети из многодетных семей города Москвы рисуют своего Ангела-Хранителя.
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