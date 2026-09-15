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Нет «серийника» — нет гарантии: Nvidia отказала владельцу GeForce RTX 5090 FE в гарантии из-за стершегося серийного номера

Нет «серийника» — нет гарантии: Nvidia отказала владельцу GeForce RTX 5090 FE в гарантии из-за стершегося серийного номера

Причем у пользователя есть доказательства покупки видеокарты и даже оригинальная коробка Владелец GeForce RTX 5090 Founders Edition рассказал о неожиданном отказе Nvidia в гарантийном обслуживании.

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