МИД Украины призвал Европу ввести полное эмбарго на товары из России

Киев переходит от точечных санкционных ударов к требованию тотальной торговой блокады России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает на полном эмбарго на любые российские товары и на разрыве всех торговых связей с Москвой.
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