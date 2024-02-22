«С каждой минутой не терплю его все больше», — Чонгук раскрыл, как Ви вывел его из себя

Заметили ли вы, что каждый раз после опубликованных постов анонимных авторов о ссорах Чонгука (Jungkook) и Ви (V) парни показывают свое дружелюбие, заботу и любовь на экранах? АРМИ полагают, что это происходит только по одной причине: ребята очень быстро мирятся после каких-то конфликтов.