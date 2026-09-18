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FiNE NEWS

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Вучич с огоньком прилетел в Украину: Сербия включается в большой карпатский проект!

Вот это поворот, друзья! Президент Сербии Александр Вучич только что приземлился на украинской земле, и весь политический мир уже обсуждает, что из этого выйдет.

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