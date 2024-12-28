В Таиланде найден новый вид кружат над водопадом хищников

В Таиланде был обнаружен новый вид хищных насекомых, который обитает в окрестностях водопадов. Стрекозы Prodasineura sangkhla выполняют ключевую экологическую функцию, контролируя численность мелких насекомых и служа индикаторами чистоты водоёмов.
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