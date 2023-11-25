Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. По словам главы комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фареса, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме.
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