В Петербурге бывшего главу отделения угрозыска осудили за мошенничество

Он получил условный срок Суд в Петербурге приговорил к условному сроку бывшего начальника отделения в одной из частей уголовного розыска по делу о мошенничестве в размере 5,5 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-служба судов Северной столицы.