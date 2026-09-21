Происшествия
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Происшествия

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В Свердловской области местные жители признаны виновными в совершении террористического акта

В Свердловской области местные жители признаны виновными в совершении террористического акта

Собранные следственными органами Центрального МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Екатеринбурга.

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