Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

В сборе помощи поучаствовали неравнодушные рядовые жители и бизнес-сообщество Несколько тонн продуктов и различные вещи первой необходимости Москва направила в помощь жителям Курской области, откликнувшись на их беду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии