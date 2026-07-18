INA: Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод до Средиземного моря

Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий модернизацию и возобновление работы нефтепровода между иракским городом Хадис и сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря.
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