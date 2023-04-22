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Во сколько бой Сергей Павлович — Кертис Блейдс UFC Fight Night 222: время начала боя 23 апреля

В ночь с 22 на 23 апреля пройдет турнир по смешанным единоборств UFC Fight Night 222, который будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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