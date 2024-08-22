С 1 июля выросла плата за проезд в омских электричках: в РЭК рассказали, сколько нужно доплачивать за места повышенной комфортности с мягкими креслами и телевизорами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С 1 июля выросла плата за проезд в омских электричках: в РЭК рассказали, сколько нужно доплачивать за места повышенной комфортности с мягкими креслами и телевизорами.