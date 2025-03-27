Почему дети бросают пожилых родителей? Чего хотят люди в старости? 1 цитата Ирины Муравьевой

Светлана Шиляева Сравнили кавказский менталитет с славянским...Там никакое дурное слово ни о ком не услышишь. Семья - это ячейка, святое. А у нас, славян, сплетни на первом месте. Весь семейный сор выносится из избы. А за просто так...лишь бы язык почесать. А слово, как известно, не воробей! Вылетит и никогда больше не поймаешь! И не надо быть великим психологом, чтобы не понять: где в семье уважение к другим, я уж не говорю о любви, нет злословия, там всегда старики будут в почёте. И никакие болезни не помешают ухаживать за престарелыми родителями, если отношения в семье держатся на любви и уважении друг к другу. Я так думаю........

Марина Трянина в том то и дело. то навещать - не заменит жизнь в семье и не скрасит одиночество... Кроме того. есть невестки - современные невестки являются разрушителями семейных традиций мужа и характеров своих детей (дети без бабушек какие то неполноценные, эгоистичные), и создать что теплое. доброе эти невестки неспособны (за малым исключением)....