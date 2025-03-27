Бывает так, что взрослые люди ехали в другую, а их родители, уже старики живут одни, помогают им соседи, пенсии едва хватает на самое необходимое.
Почему дети бросают пожилых родителей? Чего хотят люди в старости? 1 цитата Ирины Муравьевой
Комментарии
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Светлана Шиляева
Сравнили кавказский менталитет с славянским...Там никакое дурное слово ни о ком не услышишь. Семья - это ячейка, святое. А у нас, славян, сплетни на первом месте. Весь семейный сор выносится из избы. А за просто так...лишь бы язык почесать. А слово, как известно, не воробей! Вылетит и никогда больше не поймаешь! И не надо быть великим психологом, чтобы не понять: где в семье уважение к другим, я уж не говорю о любви, нет злословия, там всегда старики будут в почёте. И никакие болезни не помешают ухаживать за престарелыми родителями, если отношения в семье держатся на любви и уважении друг к другу. Я так думаю........
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15 час.
Марина Трянина
в том то и дело. то навещать - не заменит жизнь в семье и не скрасит одиночество... Кроме того. есть невестки - современные невестки являются разрушителями семейных традиций мужа и характеров своих детей (дети без бабушек какие то неполноценные, эгоистичные), и создать что теплое. доброе эти невестки неспособны (за малым исключением)....
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12 час.
Валентин Воробьев
При всем к ней уважении, Ирина Муравьева права, да не совсем. В России старики есть одинокие, только не сплошь. В семьях бывает всякое, как сложилось у них, так и живут. Да верно, хочется жить отдельно и недалеко, а это не каждому дано. Я вот живу совместно с семьей сына, в семье вместе со мной и внуками 5 человек и никто не старику мешает. Наоборот, всегда готовы помочь, на произвол судьбы не бросят. А я в бытность готов был ко всему: вырастут отпрыски, не будет у них времени заботиться о старших - представьте, к этому я на всякий случай подготовился и обижаться на них бы не стал.
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11 час.
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