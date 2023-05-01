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Медведев назвал задачей России разгром всех ее врагов — Украины, США и их союзников по НАТО, «включая мерзкую Польшу»

Медведев назвал задачей России разгром всех ее врагов — Украины, США и их союзников по НАТО, «включая мерзкую Польшу»

Дмитрий Медведев назвал задачей Российской Федерации разгром всех противников страны — Украины, Соединенных Штатов и союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу, «включая мерзкую Польшу».

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