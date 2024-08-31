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Тульские новости

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Туляков спросили, стоит ли дарить цветы учителю на 1 сентября?

Туляков спросили, стоит ли дарить цветы учителю на 1 сентября?

Уже в понедельник пройдет День знаний. В связи с этим «Тульские новости» решили узнать у читателей: стоит ли дарить цветы учителям на 1 сентября?Уже в понедельник пройдет День знаний, который в 2024 году перенесен на 2 сентября.

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