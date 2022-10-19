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Блогер Голдбридж о Роналду и уходе в раздевалку на 90-й минуте: «Я виню Глейзеров. Они не отпустили Криштиану»

Марк Голдбридж прокомментировал поведение Криштиану Роналду. Португалец ушел в раздевалку на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом».

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