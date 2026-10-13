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Захарова: в Германии есть запрос на российское гуманитарное присутствие

Захарова: в Германии есть запрос на российское гуманитарное присутствие

В Германии существует запрос на сохранение российского гуманитарного присутствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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