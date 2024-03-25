Женщина сделала популярную пластическую операцию и перестала помещаться в кресле

Американка, которая сделала «бразильскую подтяжку ягодиц», пожалела об операции. 25-летняя Ава Луиз рассказала, что после набора веса стала с трудом вмещаться в одежду и испытывать проблемы с сиденьями в транспорте.
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