«Облупленные стены»: в пермском цирке морских львов содержали с нарушениями

Цирк отделался предупреждением.Нарушения в содержании животных были обнаружены в цирке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба управления «Россельхознадзора» по Кировскоой области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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