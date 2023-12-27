Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Согласен !Кадыров придумал,...
  • Игорь Морозов
    у этого недоумка не было ни плана "А", про план "Б" лучше не спрашивать. Пусть продолжает .....м на рояле играть, вот...Тимошенко считает...
  • Валерий Ворожищев
    Никто не будет переворачивать вверх ногами устоявшуюся  финансовую систему запада.Мир летит к чёрто...

«Облупленные стены»: в пермском цирке морских львов содержали с нарушениями

«Облупленные стены»: в пермском цирке морских львов содержали с нарушениями

Цирк отделался предупреждением.Нарушения в содержании животных были обнаружены в цирке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба управления «Россельхознадзора» по Кировскоой области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх