Россия: настоящие условия мира

Противостояние между Россией и США началось ещё в конце 90-х годов. Путин ещё не был президентом, а премьер Примаков уже разворачивал самолёт над Атлантикой, российские десантники совершали бросок на Приштину, а ельцинский Кремль выражал осторожное но недвусмысленное недовольство тем, что США нагло игнорируют законные интересы России.
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