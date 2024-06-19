Россия: настоящие условия мира

Противостояние между Россией и США началось ещё в конце 90-х годов. Путин ещё не был президентом, а премьер Примаков уже разворачивал самолёт над Атлантикой, российские десантники совершали бросок на Приштину, а ельцинский Кремль выражал осторожное но недвусмысленное недовольство тем, что США нагло игнорируют законные интересы России.