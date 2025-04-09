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Царьград

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Разрушения в Кривом Роге: Захарова обвиняет ВСУ в непрофессионализме

Разрушения в Кривом Роге: Захарова обвиняет ВСУ в непрофессионализме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрушения в Кривом Роге связаны с размещением систем ПВО ВСУ возле жилых домов и их неквалифицированным использованием.

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