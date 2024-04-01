Глава МИД Армении разразился "прощальной" речью о России: "Это невозможно скрыть"

Арарат Мирзоян констатировал, что Ереван и Москва больше не говорят "на одном языке"Министр иностранных дел Армении во время своего интервью аргентинскому телеканалу "Todo Noticias" заявил, что проблемы в отношениях с Россией больше невозможно скрывать.