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Царьград

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Глава МИД Армении разразился "прощальной" речью о России: "Это невозможно скрыть"

Глава МИД Армении разразился "прощальной" речью о России: "Это невозможно скрыть"

Арарат Мирзоян констатировал, что Ереван и Москва больше не говорят "на одном языке"Министр иностранных дел Армении во время своего интервью аргентинскому телеканалу "Todo Noticias" заявил, что проблемы в отношениях с Россией больше невозможно скрывать.

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Комментарии
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Eduard
Как говорится,с такими &quot;друзьями&quot; как ЕС и США враги не нужны!
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Эдакий скунс новомодный.....Азербайджан,дорога открыта,армения ваша!!!!
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19 час.
lenivka
Армения отказалась официально включить Нагорный Карабах в состав своего государства официально.А у России договор на помощь был подписан только на территорию Армении.Это все знают.На Армению никто не нападал.
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18 час.

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