Фанаты обрушились с критикой на располневшую и отекшую Мельникову

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» втянули в скандал. Эвелина Бледанс и Анастасия Мельникова Социальные сетиЭвелина Бледанс подложила свинью Анастасии Мельниковой, внешний вид которой теперь бурно обсуждают в СМИ.
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