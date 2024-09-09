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Фанаты обрушились с критикой на располневшую и отекшую Мельникову

Фанаты обрушились с критикой на располневшую и отекшую Мельникову

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» втянули в скандал. Эвелина Бледанс и Анастасия Мельникова Социальные сетиЭвелина Бледанс подложила свинью Анастасии Мельниковой, внешний вид которой теперь бурно обсуждают в СМИ.

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