Новосибирский зоопарк не будет требовать компенсацию за гибель манула Баюна

Зоопарк Новосибирска не контролирует условия содержания переехавших в другие зверинцы животных. Новосибирский зоопарк не станет требовать возмещения ущерба за смерть манула Баюна в частном зоопарке «На Лампушке» в Ленинградской области.
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