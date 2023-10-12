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  • Сергей Козлов
    А нужны они нам здесь или они запишутся в СВО в России или хотите что бы мы своей кровью защищали вас евреев,нет госп...«Их надо вышвырну...
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Новосибирский зоопарк не будет требовать компенсацию за гибель манула Баюна

Новосибирский зоопарк не будет требовать компенсацию за гибель манула Баюна

Зоопарк Новосибирска не контролирует условия содержания переехавших в другие зверинцы животных. Новосибирский зоопарк не станет требовать возмещения ущерба за смерть манула Баюна в частном зоопарке «На Лампушке» в Ленинградской области.

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