WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне американских пошлин

Китайская корпорация ByteDance — владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — затягивает обсуждение его продажи, ожидая согласия правительства КНР после введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США.
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