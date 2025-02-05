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WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне американских пошлин

WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне американских пошлин

Китайская корпорация ByteDance — владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — затягивает обсуждение его продажи, ожидая согласия правительства КНР после введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США.

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