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Комиссия по ценным бумагам Китая дала рекомендации по росту капитализации рынка

Комиссия по ценным бумагам Китая дала рекомендации по росту капитализации рынка

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC) выпустила новые рекомендации для компаний, акции которых обращаются на бирже, «чтобы они обращали внимание на собственную инвестиционную ценность и эффективно повышали доходность инвесторов», следует из сообщения на сайте ведомства.

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