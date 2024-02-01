Экс-теннисист Роддик назвал мусором критиков Медведева

Чемпион Открытого чемпионата США (US Open – 2003), бывшая первая ракетка мира Энди Роддик выразил свое мнение о критиках россиянина Даниила Медведева после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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