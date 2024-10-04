"Быстро по норам разбежались": Цыгане обворовали бабушку бойца СВО. Русские вступились - реакция была мгновенной

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Комментарии
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Александр Пятнистый
ну нет. Нужно от них избавиться. Лишение гражданства и пусть катятся, куда хотят. Здесь им не место
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кто же будет этим заниматься, они бабки отстегивают, что хотят, то и делают.
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16 час.
С
Странник
ты им адрес своей бабки или деда дай, раз тебе все похрен.
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4 час.

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