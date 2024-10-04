"Быстро по норам разбежались": Цыгане обворовали бабушку бойца СВО. Русские вступились - реакция была мгновенной

Александр Пятнистый ну нет. Нужно от них избавиться. Лишение гражданства и пусть катятся, куда хотят. Здесь им не место

ГМ Георгий Михалев Кто же будет этим заниматься, они бабки отстегивают, что хотят, то и делают.