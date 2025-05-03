О нарушениях в РФ прав мигрантов из Узбекистана заявили российскому послу в МИД страны

МИД Узбекистана высказал озабоченность нарушениями в России прав трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом говорилось на встрече руководства министерства с послом Российской Федерации в республике Олегом Мальгиновым, которая состоялась 2 мая 2025 года, о чем на официальном сайте ведомства.
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