О нарушениях в РФ прав мигрантов из Узбекистана заявили российскому послу в МИД страны

МИД Узбекистана высказал озабоченность нарушениями в России прав трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом говорилось на встрече руководства министерства с послом Российской Федерации в республике Олегом Мальгиновым, которая состоялась 2 мая 2025 года, о чем на официальном сайте ведомства.