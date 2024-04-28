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Петербургский дневник

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В Петербурге возобновили музыкальную традицию «Императорский полдень»

В Петербурге возобновили музыкальную традицию «Императорский полдень»

И открыли летний туристский сезон Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сообщил в своем телеграм-канале об официальном открытии летнего туристского сезона в Северной столице.

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