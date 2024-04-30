На Украине продолжают «декоммунизировать» названия городов и уничтожать советские памятники

В Верховной Раде намерены переименовать более трёхсот населённых пунктов по всей Украине. С учётом, что в «незалежной» за последние годы переименовано, то бишь, «декоммунизировано» практически всё, что так или иначе имеет отношение к советскому периоду истории в целом и к России в частности, то грядущее переименование, мягко говоря, граничит с маразмом.