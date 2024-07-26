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«Мы – лохи»: одного из главных сторонников Зеленского, доктора Комаровского, настигла скорая расплата

«Мы – лохи»: одного из главных сторонников Зеленского, доктора Комаровского, настигла скорая расплата

Когда-то Россия была настоящим магнитом для талантливых и амбициозных знаменитостей с Украины. Отечественный шоу-бизнес, фактически, был переполнен представителями бывшей союзной страны: реализовать свои амбиции тут приезжали и певцы, и актеры и даже доктора.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Вечно у нас создаются кумиры-целители из телеящика- Чумак, Кашпировский, Комаровский и куча прочих... Медицина и доктора в поликлиниках должны ближе, доступнее быть  народу. А то поразвели платных клиник. В третьем тысячелетии живем, а всё к целителям и бабкам-знахаркам ходить людям приходится.
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15 час.

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