«Мы – лохи»: одного из главных сторонников Зеленского, доктора Комаровского, настигла скорая расплата

Когда-то Россия была настоящим магнитом для талантливых и амбициозных знаменитостей с Украины. Отечественный шоу-бизнес, фактически, был переполнен представителями бывшей союзной страны: реализовать свои амбиции тут приезжали и певцы, и актеры и даже доктора.
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