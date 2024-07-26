«Мы – лохи»: одного из главных сторонников Зеленского, доктора Комаровского, настигла скорая расплата

ИИ

Иван Иваныч

Вечно у нас создаются кумиры-целители из телеящика- Чумак, Кашпировский, Комаровский и куча прочих... Медицина и доктора в поликлиниках должны ближе, доступнее быть народу. А то поразвели платных клиник. В третьем тысячелетии живем, а всё к целителям и бабкам-знахаркам ходить людям приходится.