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Мировое обозрение

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1000 закопанных трусов, поцелуи приматов и хоботки комаров в 3D-печати: за что вручили Шнобелевскую премию 2026 года

1000 закопанных трусов, поцелуи приматов и хоботки комаров в 3D-печати: за что вручили Шнобелевскую премию 2026 года

Впервые за свою историю Шнобелевская премия пересекла океан: 3 сентября 2026 года 36-я церемония прошла не в Гарварде, а в Цюрихе.

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