Театр абсурда
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Театр абсурда

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NBC News, США. Россия не отдаст Крым. На Западе поняли, почему

NBC News, США. Россия не отдаст Крым. На Западе поняли, почему

Крым имеет для Москвы ключевое военное, торговое и духовное значение, пишет автор статьи для NBC News.

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